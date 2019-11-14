Биография Сергея Пушкуца - кандидата на должность министра финансов

Сергей Пушкуца может занять министерское кресло в новом кабмине. Его опубликовал глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

Сергей Пушкуца родился 4 сентября 1972 года в городе Липканы Бричанского района. В 1994 году окончил факультет Менеджмента в Экономической академии Молдовы, где получил специальность менеджера-экономиста. В 1998 году окончил факультет Международных отношений в Академии государственного управления при правительстве Республики Молдова, получив специальность референта.

В 1995-1998 гг. работал экономистом-координатором и консультантом в Главном управлении по налоговой и таможенной политике при Министерстве финансов. В 1999 году стал начальником отдела в Управлении налогов и местных сборов Главной государственной налоговой инспекции, а в 2001 году получил должность заместителя руководителя управления. В 2005 году возглавил Государственную налоговую инспекцию по муниципию Кишинэу, а в 2008 году Главную государственную налоговую инспекцию.

Также в 2008 году Сергей Пушкуца был назначен директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а в 2009 году – советником президента Республики Молдова по финансовым вопросам. До возвращения на должность главы ГГНИ (в начале 2016 года) работал директором А.О JLC.

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