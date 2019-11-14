Корнелиу Попович - биография и CV

Корнелиу Попович может быть назначен на пост главы министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова.

Корнелиу Попович попал в предварительный список управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине. Его опубликовал глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

В этом списке чиновник фигурирует, как кандидат на пост министра образования, культуры и исследований.

Sputnik Молдова публикует биографию Корнелиу Поповича.

Образование

Корнелиу Попович окончил среднюю школу в городе Флорешть. Затем отправился на учебу в Румынию на факультет истории в "Александру Иоан-Куза" в Яссах.

Профессиональная деятельность

Корнелиу Попович – доктор философских наук, был преподавателем Академии публичного управления при Президенте Республики Молдова.

В сентябре 2006 года указом тогдашнего президента Владимира Воронина Попович был назначен заместителем директора Академии публичного управления.



В 2008 году, также указом Воронина, Попович был отправлен в отставку.

В 2011-2015 годах он был заместителем председателя акционерного общества "DAAC Hermes".

С приходом к власти Игоря Додона в 2017 году, был пересмотрен состав Национального комитета по геральдике. Так, председателем комиссии стал Корнелиу Попович, являющийся одним из сторонников Игоря Додона.

Он был одним из тех, кто поддержал инициативу Додона, озвученную 29 марта 2012 года, о проведении референдума об изменении государственного флага Республики Молдова (триколора) на молдавский флаг Штефана чел Маре.

Попович поддерживает тесные связи с представителями русских общин Республики Молдова, активно участвует во всех мероприятиях по продвижению науки и культуры.

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