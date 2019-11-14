Кто такой новый министр юстиции РМ Фадей Нагачевский

Sputnik Молдова знакомит вас с биографией нового главы Минюста Республики Молдова Фадея Нагачевского.

В Молдове утверждено новое правительство. Должность министра юстиции Республики Молдова займет Фадей Нагачевский.

Sputnik Молдова публикует биографию нового главы Минюста.

Фадей Нагачевский - юрист и советник спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречанный.

Ранее он был адвокатом Партии социалистов Республики Молдова. До этого являлся депутатом либерал-демократической партии.

Фадей Нагачевский сын другого известного юриста и адвоката Виталия Нагачевского.

Также он является членом адвокатского бюро "Нагачевский и партнеры".

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