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Aureliu Ciocoi

Кто такой Аурелиу Чокой - новый министр иностранных дел РМ

© Sputnik / Osmatesco
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Sputnik Молдова

Аурелиу Чокой обладает большим опытом в сфере дипломатии, ранее он занимал различные должности в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

В Молдове утверждено новое правительство. Должность министра иностранных дел Республики Молдова займет Аурелиу Чокой. 

Sputnik Молдова публикует биографию чиновника. 

Образование 

Новый состав правительства Молдовы
© Sputnik / Moldova
Новое правительство Молдовы
Аурелиу Чокой родился в 1968 году.

Окончил факультет международных отношений в Национальной школе политических и административных знаний в Бухаресте. 

Позже в 1996-2010 годах проходил обучение в Дипломатической академии Федерального министерства иностранных дел Германии.

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Профессиональная деятельность 

С 1998 года по 2001 был главой отдела Совета Европы в рамках управления европейской интеграции, а в 2005-2007 годах возглавлял управление Совета Европы и прав человека в Департаменте многостороннего сотрудничества.

В июне 2010 года Аурелиу Чокой был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Германии, а в 2015 году - послом в Китае.

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Теги:
Аурелиу Чокой


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