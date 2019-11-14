Кто такой Аурелиу Чокой - новый министр иностранных дел РМ

Аурелиу Чокой обладает большим опытом в сфере дипломатии, ранее он занимал различные должности в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

В Молдове утверждено новое правительство. Должность министра иностранных дел Республики Молдова займет Аурелиу Чокой.

Sputnik Молдова публикует биографию чиновника.

Образование

Аурелиу Чокой родился в 1968 году.

Окончил факультет международных отношений в Национальной школе политических и административных знаний в Бухаресте.

Позже в 1996-2010 годах проходил обучение в Дипломатической академии Федерального министерства иностранных дел Германии.

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Профессиональная деятельность

С 1998 года по 2001 был главой отдела Совета Европы в рамках управления европейской интеграции, а в 2005-2007 годах возглавлял управление Совета Европы и прав человека в Департаменте многостороннего сотрудничества.

В июне 2010 года Аурелиу Чокой был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Германии, а в 2015 году - послом в Китае.

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