Что известно о кандидатах на должность генпрокурора Молдовы

Владислав Грибинча - юрист, с 2010 года руководит Центром правовых ресурсов Молдовы. Ранее работал в Ассоциации "Юристы за права человека". В качестве эксперта принимал участие в разработке Стратегии реформирования правосудия в 2011–2016 годах, а также принимал участие в практическом преобразовании органов судебной власти. Грибинча возглавлял экспертную группу, которая разработала закон о реформе прокуратуры Республики Молдова. Он вступил в силу в 2016 году.

Согласно представленному CV, с 2002 года по сей день Грибинча с успехом работал по рассмотрению дел в Европейском суде по правам человека, приняв участие в 40 делах, где фигурировали граждане РМ.

Является магистром права, диплом о высшем образовании получил, окончив юридический факультет Государственного университета Молдовы. Участвовал в международной образовательной программе по соблюдению прав человека в Ноттингеме (Великобритания). Из иностранных языков владеет в совершенстве английским.

Вячеслав Солтан является главным прокурором Отдела информационных технологий и киберпреступлений в Управлении уголовного преследования Генеральной прокуратуры (ГП). Ранее он был главным прокурором Отдела информационных технологий и расследований информационных преступлений. Занимал должность прокурора с 2005 года.

Деятельность в системе начал в 2002 году в качестве специалиста по электронным устройствам и коммуникациям при Генпрокуратуре. До этого в течение 8 лет работал сисадмином в столичном муниципальном предприятии "Spațiile Verzi".

Разрабатывал целый ряд электронных и информационных проектов для Генеральной прокуратуры, в том числе и интернет-страницу procuratura.md, систему правоохранительных органов "E-Dosar".

Является выпускником Технического университета и Государственного университета Молдовы. У Солтана - два высших образования: является дипломированным юристом и специалистом в области информационных технологий. Солтан преподает предмет "Уголовное право" на мастерате Госуниверситета Молдовы. Свободно владеет английским и французским языками.

Александр Стояногло - юрист и политик. Работал в прокуратуре в 1992-2007 годах. Он был заместителем прокурора Кишинева, прокурором АТО Гагауз-Ери, а в 2001-2007 годах был заместителем генерального прокурора.

С 2009 по 2014 годы Стояногло являлся депутатом от ДПМ, с 2009 по 2010 занимал пост вице-спикера парламента. В 2015 году он вышел из Демпартии, чтобы баллотироваться в башканы Гагаузии в качестве независимого кандидата.

Стояногло закончил среднюю школу №6 в Комрате, после чего получил высшее образование на факультете права Академии экономических знаний Молдовы. После окончания учебы в вузе проходил военную службу в городе Краснодар (Российская Федерация). Долгое время осуществлял адвокатскую деятельность. Владеет гагаузским и турецким языками.

Олег Крышмару. Стаж работы в области юриспруденции составляет 11 лет, согласно представленному CV. С 2017 года по сей день является старшим офицером по уголовному преследованию и расследованию особо важных дел в Национальном антикоррупционном центре, состоит в звании подполковника.

До 2017 года на протяжении 12 месяцев занимал должность начальника Управления по расследованию уголовных дел при Таможенной службу РМ. В течение полугода в 2016-м был прокурором в городской прокуратуре города Басарабяска.

Крышмару - лицензиат права, специализация - уголовное право, окончил профильный факультет Государственный университет Молдовы. Затем продолжил обучение на мастерате в этом же вузе по специализации "экономическое право". Владеет английским языком на разговорном уровне.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK