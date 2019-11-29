Кто такой Александр Стояногло

Александр Стояногло выиграл конкурс на должность генпрокурора республики, его кандидатура одобрена президентом РМ. Sputnik Молдова публикует справочную информацию о нем.

Александр Стояногло — адвокат и гагаузский политик, занимавший пост депутата парламента Республики Молдова в 2009-2010 и 2010-2014 годах (фракция ДПМ). Был вице-спикером парламента (2009–2010 годы), а во второй срок его полномочий - председателем парламентской комиссии по государственной безопасности, обороне и общественному порядку.

С 2011 по 2014 годы — Стояногло возглавлял (от Молдовы) группу дружбы между парламентом республики и Государственной Думой Российской Федерации.

На парламентских выборах 30 ноября 2014 года Стояногло не был включен в списки ДПМ. В январе 2015 года он покинул Демпартию, баллотировался в Гагаузии в качестве независимого кандидата.

Стояногло был независимым кандидатом в башканы (главы) АТО Гагаузия дважды: в 2006 году в первом туре он набрал 6 025 голосов (10,58%), что оказалось недостаточно для участия во втором туре, а в 2015 — в первом туре он набрал 3 174 голоса (4,98%), что снова не позволило ему пройти во второй тур.

Образование

1984–1985 — СПТУ-54, город Комрат

1987–1992 — Молдавский государственный университет, юридический факультет

Профессиональная деятельность.

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