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Виктор Киронда

Биография Виктора Киронда - вице-мэра Кишинева

© Sputnik / Rodion Proca
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191202/28352115/biografiya-victor-chironda-vice-primar-chisinau.html

Виктор Киронда баллотировался на пост генерального примара муниципия Кишинев от общественно-политического движения "Новая сила". Был утвержден вице-мэром Кишинева на заседании мунсовета 20 ноября.

Виктор Киронда - известный гражданский активист, эксперт в области городского развития и общественного транспорта.

Он родился в Кишиневе, ему 30 лет.  Жил в Кишиневе, а затем его семья переехала в Штефан-Водэ.

Образование

Окончил исторический факультет в Государственном университете Молдовы, изучал публичное администрирование в Академии публичного управления. 

Мэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэрия Кишинева переедет в другое здание, а Чебан назвал имена заместителей

С 2016 по 2018 год изучал вопросы урбанизма и современного городского развития в Брюсселе, Копенгагене, Вене и Мадриде в рамках 4CITIES Euromaster.

Профессиональная деятельность

Киронда известен тем, что пять лет назад мобилизовал жителей столицы на спасение сквера перед театром А.П.Чехова. Он разработал концепцию модернизации этой зоны и инициировал сбор средств. Помимо этого сквера, он участвовал в обустройстве сквера имени О.Гибу на улице Пушкина, на месте которого планировалось построить склад.

В рамках проекта "Зеленые города для Молдовы" Виктор Киронда координировал разработку Руководства по дизайну улиц Кишинева и инициировал разработку Плана устойчивой городской мобильности для Кишинева. Он является соучредителем Городской гражданской сети, зонтичной организации гражданских активистов Кишинева.

Victor Chironda
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виктор Киронда в радиостудии Sputnik Молдова.

Киронда не раз заявлял, что желает вырвать столицу из рук политиков и превратить ее в город для людей, в город, где комфорт, возможности и безопасность доступны каждому. Киронда выступает за проведение ремонта старых жилых домов, хочет обеспечить всеобщий доступ к образованию, усовершенствовать систему уборки и поддержания чистоты.

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Теги:
примария Кишинева, Кишинев, вице-мэр, Виктор Киронда


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