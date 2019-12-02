Биография Инги Ионесий - вице-мэра Кишинева

Инга Ионесий заняла пост одного из вице-мэров Кишинева. Ее кандидатуру утвердил муниципальный совет 27 ноября.

Примечательно, что кандидатуру утвердили не сразу: в первый раз ей не хватило одного голоса. С членами мунсовета на собеседовании она общалась по Skype, так как находилась в тот момент за пределами страны.

Инга Ионесий родилась 24 июля 1973 года.

Образование

В 1990-1994 годах - проходила обучение в Академии экономических знаний в Бухаресте по специальности финансы.

В 1996-1999 годах - училась в Международном независимом университете Молдовы по специальности банки и финансы.

Профессиональная деятельность

В 2007-2010 годах работала консультантом в посольстве Республики Молдова в Венгрии.

В 2010-2016 годах трудилась в министерстве экономики, где занимала должность директора главного управления торговых политик.

До назначения вице-мэром Кишинева Инга Ионесий была послом Республики Молдова в Эстонии (с 2016 года).

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