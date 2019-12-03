Сколько стоит в Молдове вызвать Деда Мороза домой

Пригласить Деда Мороза домой будет стоить в этом году в среднем 300 леев. Костюмы других фольклорных персонажей обойдутся в одну тысячу леев, а взять их напрокат уже дешевле – 200-300 леев.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. На сайтах объявлений в Молдове появляется все больше предложений заказать на дом развлекательные программы с участием фольклорных персонажей: Деда Мороза, Снегурочки, Снежинки, а также разных фей и волшебников.

Вне зависимости от того, профессиональный актер или же любитель, цена в каждом случае обговаривается отдельно.

Заказать развлекательную программу на дом или же в учебное заведение обойдется в 300-450 леев.

Некоторые не стесняются просить по 50 евро за выступление, что будет порядка 800 леев.

"Принимаем заказы по всей Молдове. Это - выезд домой, в садик или школу, а также в офисы, на корпоративы и другие мероприятия", - говорится в одном из объявлений.

Можно найти и более дешевые предложения, если удастся попасть на менее популярного и востребованного аниматора.

Костюмы Деда Мороза, Снегурочки и Снежинки стоят от 800 и до 1200 леев.

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Цена аренды наряда может отличаться от случая к случаю. Все зависит от типа костюма и времени, на которое хотят забрать одежду.

В среднем один костюм предлагают в аренду за 300 леев, а если брать сразу комплект из двух костюмов (Дед Мороз и Снегурочка), то тогда отдают оба со скидкой - за 500 леев.

По похожим ценам можно найти в аренду и другие карнавальные и праздничные наряды.

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