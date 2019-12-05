Какой сегодня праздник: 5 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 5 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития? А также сегодня отмечается Всемирный день почв.

Что происходило 5 декабря

1936 - Принята вторая Конституция СССР – "сталинская".

1941 - В ходе Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск под Москвой.

Кто родился 5 декабря:

1803 — Федор Тютчев (ум. 1873), русский поэт.

1820 — Афанасий Фет (ум. 1892), поэт.

1890 — Фриц Ланг (ум. 1976), немецкий кинорежиссер и сценарист (с 1934 жил и работал в США).

1901 - Уолт Дисней (ум. 1966), американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.

1909 — Николай Задорнов (ум. 1992), русский советский писатель и сценарист, отец сатирика Михаила Задорнова.

1914 — Тамара Чебан (ум. 1990), молдавская певица (сопрано), народная артистка СССР.

1966 — Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

1975 - Ронни О’Салливан, английский снукерист, пятикратный чемпион мира.

1995 — Кэйтлин Осмонд, канадская фигуристка: олимпийская чемпионка в команде (2018 год), чемпионка мира (2018 год).

Кого не стало 4 декабря:

1791 — Вольфганг Амадей Моцарт (р. 1756), австрийский композитор.

1870 — Александр Дюма-отец (р. 1802), французский писатель.

1881 — Николай Пирогов (р. 1810), русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог.

1926 — Клод Моне (р. 1840), французский живописец, один из основоположников импрессионизма.

2013 — Нельсон Мандела (р. 1918), первый темнокожий президент ЮАР.

2017 — Михай I (р. 1921), король Румынии (1927—1930, 1940—1947).

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