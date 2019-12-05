Биография Анжелы Кутасевич - вице-мэра Кишинева

Анжела Кутасевич утверждена на должность вице-примара со второй попытки. В первый раз ей не хватило одного голоса. Она будет заниматься социальной и образовательной сферами.
Образование
Окончила факультет истории и этнографии в Педагогическом университете Молдовы.
Профессиональная деятельность
Анжела Кутасевич работала в столичном лицее Георге Асаки.
Была государственным секретарем министерства образованияя, культуры и исследований до того, как в июне утвердили правительство по руководством Майи Санду.
Имеет преподавательский стаж более 20 лет.
Координировала ряд образовательных проектов на муниципальном и национальном уровне.
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