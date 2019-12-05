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Анжела Кутасевич

Биография Анжелы Кутасевич - вице-мэра Кишинева

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău
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Sputnik Молдова
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Анжела Кутасевич заняла пост одного из вице-мэров Кишинева. Ее кандидатуру утвердил муниципальный совет 27 ноября.

Анжела Кутасевич утверждена на должность вице-примара со второй попытки. В первый раз ей не хватило одного голоса. Она будет заниматься социальной и образовательной сферами.

Инга Ионесий
© Sputnik /
В Кишиневе утверждены еще три вице-мэра

Образование

Окончила факультет истории и этнографии в Педагогическом университете Молдовы.

Профессиональная деятельность 

Анжела Кутасевич работала в столичном лицее Георге Асаки.

Была государственным секретарем министерства образованияя, культуры и исследований до того, как в июне утвердили правительство по руководством Майи Санду.  

Имеет преподавательский стаж более 20 лет.

Координировала ряд образовательных проектов на муниципальном и национальном уровне.

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Теги:
примария Кишинева, вице-мэр, Анжела Кутасевич, биография


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