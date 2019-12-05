Биография Ильи Чебана - вице-мэра Кишинева

Кандидатура Ильи Чебана на должность вице-примара Кишинева утверждена со второй попытки.
Илья Чебан будет заведовать правовым сектором, а также заниматься менеджментом кадровых ресурсов.
Образование
Илья Чебан имеет юридическое образование.
Профессиональная деятельность
Илья Чебан последние десять лет работал в качестве адвоката.
Он также трудился в различных компаниях, занимаясь юридическими вопросами.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK