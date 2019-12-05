Биография Ильи Чебана - вице-мэра Кишинева

Илья Чебан занял пост одного из вице-мэров Кишинева. Его кандидатуру утвердил муниципальный совет 27 ноября.

Кандидатура Ильи Чебана на должность вице-примара Кишинева утверждена со второй попытки.

В ходе первого голосования 20 ноября Чебана поддержали всего 25 советников. Всего одного голоса ему оказалось недостаточно, чтобы сразу стать заместителем градоначальника.

Илья Чебан будет заведовать правовым сектором, а также заниматься менеджментом кадровых ресурсов.

Образование

Илья Чебан имеет юридическое образование.

Профессиональная деятельность

Илья Чебан последние десять лет работал в качестве адвоката.

Он также трудился в различных компаниях, занимаясь юридическими вопросами.

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