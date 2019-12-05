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Ветка елки

Сколько будет стоить елка на Новый год

© Sputnik / Вадим Анцупов
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (130)
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Sputnik Молдова
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В этом году к новогодним праздникам выставят на продажу в Молдове более 50 тысяч елей. Цена одной может обойтись в несколько сотен леев.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik, Юлия Липовая. Новый год и праздничная атмосфера все ближе. Города Молдовы уже украшены, теперь настала очередь жителей готовиться к праздникам и украшать свои дома.

Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главным атрибутом новогодних праздников традиционно является елка. Те, кто предпочитает искусственные, уже наверняка успели их нарядить у себя дома. Предпочитающие живую елку, ждут подходящего времени для покупки: если приобрести ее слишком рано, то она может осыпаться до праздника. На рынках страны уже начали появляться живые ели.

Сколько елок готовы к продаже 

По данным агентства Moldsilva, в этом году готовы к продаже 52 тысячи елок. Они были подготовлены уже 3 декабря.

"На продажу выставлены более 48 тысяч елей и порядка четырех тысяч сосен. Помимо этого, на продажу выставлено более шести тысяч веток", - говорится в сообщении агентства. 

Больше всего елок направлено на реализацию в Страшены, Ниспорены, Единец, Кэлжрашь, Тигину и Хынчешты. 

Поступившие в продажу достигают высоты от одного до четырех метров. Большая часть из них порядка  1 - 1,5 метров. 

Цены на елки 

Как сообщили в агентстве Moldsilva, цена на метр елки будет от 56 леев. Ветки будут по 8 леев. За высокие ели около шести метров придется заплатить дополнительно по 100 леев за каждый метр. Сосна обойдется дешевле - 70 леев за метр. 

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Агентство Moldsilva напоминает, что лица, незаконно вырубающие смолистые деревья, в том числе ель, сосну, лесной фонд или другие зеленые насаждения, будут наказываться в соответствии с законом. Физические лица могут получить штраф до 2500 леев, а юридические - 25 000 леев.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (130)

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Теги:
Moldsilva, цены, Новый год, елка


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