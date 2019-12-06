Какой сегодня праздник: 6 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 6 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 6 декабря в Финляндии – День независимости? А в Испании отмечают День Конституции.

Православные сегодня чтят память великого князя Александра Невского.

Что происходило 6 декабря:

1741 - В результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей России становится дочь Петра I и Екатерины I Елизавета.

1806 - Состоялся первый полет аэростата над городом Вильнюс (Литва), осуществленный молдаванином Иордаке Купаретку.

1917 - Финляндия провозглашает свою независимость от России.

1921 - Подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год Ирландия получила независимость.

1945 - Запатентована микроволновая печь.

Кто родился 6 декабря:

1905 — Борис Волчек (ум. 1974), советский кинорежиссер, сценарист и оператор.

1927 — Владимир Наумов, российский кинорежиссер, киносценарист, актер, продюсер.

1956 — Рэнди Роудс (погиб в 1982), американский гитарист-виртуоз, автор песен.

1957 — Михаил Евдокимов (погиб в 2005), артист эстрады, юморист, киноактер, заслуженный артист РФ.

1958 - Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино.

Кого не стало 6 декабря:

345 — Николай Чудотворец (в православной церкви его память отмечается по юлианскому календарю).

1779 - Жан Батист Симеон Шарден (р. 1699), французский живописец.

1892 — Вернер фон Сименс (р. 1816), инженер, изобретатель, основатель фирмы Siemens AG.

1988 — Рой Орбисон (р. 1936), американский певец.

2017 — Джонни Холлидей (р. 1943), французский рок-певец, композитор и актер.

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