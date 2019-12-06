Какой сегодня праздник: 6 декабря

А вы знали, что 6 декабря в Финляндии – День независимости? А в Испании отмечают День Конституции.
Православные сегодня чтят память великого князя Александра Невского.
Что происходило 6 декабря:
1741 - В результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей России становится дочь Петра I и Екатерины I Елизавета.
1806 - Состоялся первый полет аэростата над городом Вильнюс (Литва), осуществленный молдаванином Иордаке Купаретку.
1917 - Финляндия провозглашает свою независимость от России.
1921 - Подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год Ирландия получила независимость.
1945 - Запатентована микроволновая печь.
Кто родился 6 декабря:
1905 — Борис Волчек (ум. 1974), советский кинорежиссер, сценарист и оператор.
1927 — Владимир Наумов, российский кинорежиссер, киносценарист, актер, продюсер.
1956 — Рэнди Роудс (погиб в 1982), американский гитарист-виртуоз, автор песен.
1957 — Михаил Евдокимов (погиб в 2005), артист эстрады, юморист, киноактер, заслуженный артист РФ.
1958 - Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино.
Кого не стало 6 декабря:
345 — Николай Чудотворец (в православной церкви его память отмечается по юлианскому календарю).
1779 - Жан Батист Симеон Шарден (р. 1699), французский живописец.
1892 — Вернер фон Сименс (р. 1816), инженер, изобретатель, основатель фирмы Siemens AG.
1988 — Рой Орбисон (р. 1936), американский певец.
2017 — Джонни Холлидей (р. 1943), французский рок-певец, композитор и актер.
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