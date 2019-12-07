Какой сегодня праздник: 7 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 8 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 7 декабря в мире отмечают Международный день гражданской авиации?

Что происходило 7 декабря:

1941 — Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор, США вступают в войну.

1988 — Землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 000 погибших).

Кто родился 7 декабря:

1598 — Джованни Лоренцо Бернини (ум. 1680), итальянский архитектор и скульптор.

1959 — Сергей Мазаев, советский и российский актер, музыкант, солист группы "Моральный кодекс".

1977 - Рома Зверь, российский музыкант, лидер группы "Звери".

1980 — Джон Терри, английский футболист.

1989 — Николас Холт, английский актер.

1994 — Юдзуру Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014, 2018).

Кого не стало 7 декабря:

43 до н. э. — Марк Туллий Цицерон (р. 106 до н. э.), древнеримский политик и философ.

1975 — Торнтон Уайлдер (р. 1897), американский писатель и драматург.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK