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Какой сегодня праздник: 7 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (240)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191207/28465360/kakoy-segodnya-prazdnik-7-dekabrya.html

Что происходило раньше в этот день, кто родился 8 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 7 декабря в мире отмечают Международный день гражданской авиации? 

Что происходило 7 декабря: 

1941 — Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор, США вступают в войну.

1988 — Землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 000 погибших).

Кто родился 7 декабря:

1598 — Джованни Лоренцо Бернини (ум. 1680), итальянский архитектор и скульптор.

1959 — Сергей Мазаев, советский и российский актер, музыкант, солист группы "Моральный кодекс".

1977 - Рома Зверь, российский музыкант, лидер группы "Звери".

1980 — Джон Терри, английский футболист.

1989 — Николас Холт, английский актер.

1994 — Юдзуру Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014, 2018).

Кого не стало 7 декабря:

43 до н. э. — Марк Туллий Цицерон (р. 106 до н. э.), древнеримский политик и философ.

1975 — Торнтон Уайлдер (р. 1897), американский писатель и драматург.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (240)
Теги:
праздник


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