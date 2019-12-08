Какой сегодня праздник 8 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 8 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

Знаете ли Вы, что 8 декабря отмечается Международный день художника?

Что происходило 8 декабря:

1980 - Совершено покушение на Джона Леннона, одного из бывших участников группы "The Beatles".

1987 - В Вашингтоне подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1991 - В Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

Кто родился 8 декабря:

1542 — Мария Стюарт (ум. 1587), королева Шотландии (1542—1567), претендентка на английский престол.

1855 — Владимир Гиляровский (ум. 1935), русский писатель и журналист, "король репортеров".

1934 — Алиса Фрейндлих, актриса театра и кино, народная артистка СССР (1981).

1943 — Джим Моррисон (ум. 1971), американский поэт и музыкант, вокалист группы "The Doors".

1957 - Марина Голуб (погибла в 2012), советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ.

1978 — Иэн Сомерхолдер, американский актeр.

Кого не стало 8 декабря:

1863 — Наталья Гончарова (р. 1812), жена А. С. Пушкина.

2001 - Сергей Супонев (р. 1963), телеведущий, руководитель дирекции детских программ канала ОРТ.

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