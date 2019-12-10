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Какой сегодня праздник: 10 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (241)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191210/28491318/kakoy-segodnya-prazdnik-10-dekabrya.html

Что происходило раньше в этот день, кто родился 10 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 декабря в мире отмечают День прав человека? А также сегодня Всемирный день футбола. У православных сегодня празднование иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".

Что происходило 10 декабря:

1848 — Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.

1901 — Вручены первые Нобелевские премии.

Стопка книг на столе
© Fotolia / Pakhnyushchyy
Нобелевские премии по литературе: сразу за два года, и за поэзию, и за прозу

1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Кто родился 10 декабря:

1821 — Николай Некрасов (ум. 1878), русский поэт.

1822 — Николай Данилевский (ум. 1885), русский социолог, культуролог, публицист, естествоиспытатель, идеолог панславизма.

1884 — Зинаида Серебрякова (ум. 1967), русская художница, участница объединения "Мир искусства".

1901 — Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев; ум. 1983), клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

1964 — Таисия Повалий, украинская эстрадная певица.

1977 — Андреа Хенкель, немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и 8-кратная чемпионка мира.

Кого не стало 10 декабря:

1896 — Альфред Бернхард Нобель (р. 1833), шведский химик, инженер, изобретатель, учредитель Нобелевской премии.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (241)
Теги:
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