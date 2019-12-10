Какой сегодня праздник: 10 декабря

А вы знали, что 10 декабря в мире отмечают День прав человека? А также сегодня Всемирный день футбола. У православных сегодня празднование иконы Божией Матери, именуемой "Знамение".
Что происходило 10 декабря:
1848 — Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.
1901 — Вручены первые Нобелевские премии.
1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Кто родился 10 декабря:
1821 — Николай Некрасов (ум. 1878), русский поэт.
1822 — Николай Данилевский (ум. 1885), русский социолог, культуролог, публицист, естествоиспытатель, идеолог панславизма.
1884 — Зинаида Серебрякова (ум. 1967), русская художница, участница объединения "Мир искусства".
1901 — Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев; ум. 1983), клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
1964 — Таисия Повалий, украинская эстрадная певица.
1977 — Андреа Хенкель, немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и 8-кратная чемпионка мира.
Кого не стало 10 декабря:
1896 — Альфред Бернхард Нобель (р. 1833), шведский химик, инженер, изобретатель, учредитель Нобелевской премии.
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