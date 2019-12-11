Какой сегодня праздник: 11 декабря

А вы знали, что сегодня международный день гор? А еще сегодня всемирный день танго.
А у православных День памяти священномученика митрополита Серафима.
Что происходило 11 декабря:
1803 — Гектор Берлиоз (ум. 1869), французский композитор и дирижер.
1843 — Роберт Кох (ум. 1910), немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1905).
1913 — Жан Маре (ум. 1998), французский актер театра и кино, писатель, художник, скульптор.
1918 — Александр Солженицын (ум. 2008), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1970).
1922 — Николай Озеров (ум. 1997), спортсмен, спортивный комментатор, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1953 — Андрей Макаревич, музыкант, лидер группы "Машина времени", народный артист России.
Кого не стало 11 декабря:
1718 — Карл XII (р. 1682), король Швеции (1697—1718), полководец.
1981 — Зоя Федорова (р. 1907), киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.
2012 - Галина Вишневская (р. 1926), советская и российская оперная певица (сопрано) и театральный режиссер, народная артистка СССР.
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