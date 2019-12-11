Какой сегодня праздник: 11 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 11 декабря, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня международный день гор? А еще сегодня всемирный день танго.

А у православных День памяти священномученика митрополита Серафима.

Что происходило 11 декабря:

1803 — Гектор Берлиоз (ум. 1869), французский композитор и дирижер.

1843 — Роберт Кох (ум. 1910), немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1905).

1913 — Жан Маре (ум. 1998), французский актер театра и кино, писатель, художник, скульптор.

1918 — Александр Солженицын (ум. 2008), русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1970).

1922 — Николай Озеров (ум. 1997), спортсмен, спортивный комментатор, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1953 — Андрей Макаревич, музыкант, лидер группы "Машина времени", народный артист России.

Кого не стало 11 декабря:

1718 — Карл XII (р. 1682), король Швеции (1697—1718), полководец.

1981 — Зоя Федорова (р. 1907), киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.

2012 - Галина Вишневская (р. 1926), советская и российская оперная певица (сопрано) и театральный режиссер, народная артистка СССР.

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