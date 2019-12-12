Покровитель незамужних: как гадают в молдавских селах на Святого Андрея

Когда-то считалось, что после Андреева дня и до самого Крещения нельзя прясть и ткать, чтобы не напрясть в доме беду. В церковной традиции апостол Андрей — покровитель мореходов. А в Молдове еще верят, что этот святой помогает девушкам найти свою судьбу.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Принято считать, что зимние праздники в Молдове начинаются со Дня Святого Андрея. Его отмечают 13 декабря. А в ночь перед Андреем Первозванным в молдавских селах происходят странные вещи. В некоторых дворах внезапно пропадают ворота. В других – собираются молодые девушки.

Покровитель незамужних

В селах незамужние девушки ждут праздника с нетерпением. В этот день принято гадать на суженого. При чем здесь Святой Андрей, объясняет старинная легенда, которую рассказывают в Молдове. Ее со слов своей матери передала жительница села Тринка Елена. Согласно преданию, рождению Андрея Первозванного была не очень рада его мать. Она опустила младенца в озеро, однако он выжил, вопреки уготованной ему судьбе.

"Не зря говорят, бог всех бережет. Возле этого озера случайно гуляли несколько девушек, которые достали Андрея из воды и отнесли домой. Мальчик заболел. Его выходила знахарка своими травами и заговорами. Он вырос красивым парнем. Поэтому считается, что Святой Андрей приносит удачу молодым девушкам", - рассказала собеседница.

Как гадают в молдавских селах

Перед тем, как совершить магический обряд, хозяйка дома – замужняя женщина раздает девушкам чеснок. Им обязательно натирают дверные косяки и оконные рамы. Считается, что таким образом от дома отвадят волков и злых духов, которые теперь не смогут помешать ворожбе. В первую очередь, девушки гадают на суженого. В селе Тринка сохранился обычай, по которому с наступлением темноты они идут к колодцу и набирают в рот воды. Доносят ее до дома, а затем каждая выплескивает в свою тарелку, наполненную мукой. После – месят по лепешке, а затем их относят к собаке. Чью лепешку первой съест дворовой пес, та девушка первой выходит замуж.

Еще одно гадание – на детей. Для этого необходимо подготовить свечу и тарелку с водой. Сколько капель горячего воска упадет в миску, столько детей у девушки и будет. Как рассказала собеседница, по молодости она не верила в предсказание, и как оказалось, зря.

"Мы были молодыми, гадали, и мне выпало три капли воска. Я не поверила, что у меня может быть столько детей. А теперь с подругами встречаемся и смеемся – у нас у каждой действительно столько детей, сколько мы нагадали в ночь на Святого Андрея", - рассказала Елена.

Замужние женщины в ночь на Святого Андрея раньше собирались на посиделки – вместе пряли и пели песни. Эта традицию в Молдове соблюдают разве что фольклорные коллективы. В 21 веке посиделки переросли в праздничные застолья.

Зачем молдаване воруют ворота

В ночь на Святого Андрея особую бдительность должны проявлять отцы юных и самых красивых девушек на выданье. В селе Тринка до сих пор есть традиция, когда неженатые парни собираются на шуточную кражу – воровство ворот. В этом старинном обряде главное - снять створки как можно тише, и быстрее отнести их на окраину села. Там ненужный груз бросают, ведь в этом и состоит шутка – показать отцу семейства, что дочь у него скоро также уведут, как и ворота. А вот хозяину дома утром не до смеха. Украденное надо не только найти, но еще доставить обратно домой.

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