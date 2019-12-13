Какой сегодня праздник: 13 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 13 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 13 декабря у православных день памяти апостола Андрея Первозванного или же просто Святой Андрей.

Что происходило 13 декабря:

1476 - Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником.

1642 - Голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию.

1971 - В Москве состоялась премьера кинокомедии "Джентльмены удачи".

Кто родился 13 декабря:

1553 — Генрих IV Великий (убит в 1610), король Наварры (с 1572) и Франции (с 1589), первый король из династии Бурбонов.

1797 — Генрих Гейне (ум. 1856), немецкий поэт, публицист, критик.

1816 — Вернер фон Сименс (ум. 1892), немецкий инженер, изобретатель, ученый, промышленник, основатель фирмы "Siemens".

1950 — Людмила Сенчина (ум. 2018), советская и российская певица, актриса, народная артистка России.

1957 — Стив Бушеми, американский актер кино и телевидения, лауреат премии "Золотой глобус".

1969 - Мурат Насыров (погиб в 2007), казахстанский и российский певец и композитор.

1989 — Тейлор Свифт, американская кантри-певица.

Кого не стало 13 декабря:

1944 — Василий Кандинский (р. 1866), русский художник, один из основоположников абстракционизма.

1947 — Николай Рерих (р. 1874), русский художник, философ, археолог, путешественник, общественный деятель.

1961 — Анна Мэри Мозес (р. 1860), американская художница, видный представитель примитивизма в живописи.

1988 — Федор Решетников (р. 1906), советский живописец и график, вице-президент АХ СССР (1974—1987).

2012 — Наталья Кустинская (р. 1938), актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации.

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