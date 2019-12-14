Какой сегодня праздник: 14 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 13 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 14 декабря - Международный день обезьян?

Что происходило 14 декабря:

1542 — Мария Стюарт объявлена королевой Шотландии. Ей было 16 лет.

1911 — Экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1995 — В Париже подписаны так называемые Дейтонские соглашения, завершившие войну в Боснии.

Кто родился 14 декабря:

1503 — Нострадамус (ум. 1566), французский врач и астролог.

1924 — Радж Капур (ум. 1988), индийский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист.

1946 — Джейн Биркин, англо-французская актриса театра и кино, певица.

1979 — Майкл Оуэн, английский футболист.

Кого не стало 14 декабря:

1799 — Джордж Вашингтон (р. 1732), первый президент США.

2013 — Питер О’Тул (р. 1932), британский актер, восьмикратный номинант на премию "Оскар".

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