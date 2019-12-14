Какой сегодня праздник: 14 декабря

А вы знали, что 14 декабря - Международный день обезьян?
Что происходило 14 декабря:
1542 — Мария Стюарт объявлена королевой Шотландии. Ей было 16 лет.
1911 — Экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
1995 — В Париже подписаны так называемые Дейтонские соглашения, завершившие войну в Боснии.
Кто родился 14 декабря:
1503 — Нострадамус (ум. 1566), французский врач и астролог.
1924 — Радж Капур (ум. 1988), индийский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист.
1946 — Джейн Биркин, англо-французская актриса театра и кино, певица.
1979 — Майкл Оуэн, английский футболист.
Кого не стало 14 декабря:
1799 — Джордж Вашингтон (р. 1732), первый президент США.
2013 — Питер О’Тул (р. 1932), британский актер, восьмикратный номинант на премию "Оскар".
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