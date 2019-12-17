Какой сегодня праздник: 17 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 13 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 17 декабря в мире отмечают Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости?

Что происходило 17 декабря:

1903 — первый полет самолета братьев Райт.

1989 — на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала "Симпсоны".

Родились 17 декабря:

1921 — Анн Голон (ум. 2017), французская писательница, журналистка, киносценаристка, совместно с мужем Сержем Голоном соавтор серии исторических романов об Анжелике.

1928 — Леонид Броневой (ум. 2017), актер театра и кино, народный артист СССР.

1936 — Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо), 266-й Папа Римский (с 2013).

1975 — Милла Йовович, американская киноактриса и фотомодель.

1977 — Оксана Федорова, российская фотомодель, певица и телеведущая.

1997 — Шома Уно, японский фигурист-одиночник, чемпион четырех континентов (2019).

Кого не стало 17 декабря:

1930 — Николай Касаткин (р. 1859), русский советский живописец, член Товарищества передвижников.

1982 — Леонид Коган (р. 1924), скрипач, народный артист СССР.

1987 — Аркадий Райкин (р. 1911), режиссер, сценарист, актер, пародист, народный артист СССР.

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