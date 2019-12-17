Какой сегодня праздник: 17 декабря

А вы знали, что 17 декабря в мире отмечают Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости?
Что происходило 17 декабря:
1903 — первый полет самолета братьев Райт.
1989 — на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала "Симпсоны".
Родились 17 декабря:
1921 — Анн Голон (ум. 2017), французская писательница, журналистка, киносценаристка, совместно с мужем Сержем Голоном соавтор серии исторических романов об Анжелике.
1928 — Леонид Броневой (ум. 2017), актер театра и кино, народный артист СССР.
1936 — Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо), 266-й Папа Римский (с 2013).
1975 — Милла Йовович, американская киноактриса и фотомодель.
1977 — Оксана Федорова, российская фотомодель, певица и телеведущая.
1997 — Шома Уно, японский фигурист-одиночник, чемпион четырех континентов (2019).
Кого не стало 17 декабря:
1930 — Николай Касаткин (р. 1859), русский советский живописец, член Товарищества передвижников.
1982 — Леонид Коган (р. 1924), скрипач, народный артист СССР.
1987 — Аркадий Райкин (р. 1911), режиссер, сценарист, актер, пародист, народный артист СССР.
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