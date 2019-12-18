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Арабская вязь.

Какой сегодня праздник:18 декабря

© Sputnik / А. Варфоломеев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (244)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191218/28572844/kakoy-segodnya-prazdnik18-dekabrya.html

Что происходило раньше в этот день, кто родился 18 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 18 декабря в мире отмечают Международный день арабского языка? А также 18 декабря - Международный день мигранта. 

Что происходило 18 декабря: 

1892 — премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

1940 — утверждён "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.

1958 — запущен первый в мире спутник связи.

Кто родился 18 декабря: 

1718 — Анна Леопольдовна (ум. 1746), правительница Российской империи (1740—1741) при малолетнем императоре Иване VI.

1863 — Франц Фердинанд (убит в 1914), австрийский эрцгерцог, с 1896 года наследник престола Австро-Венгрии.

1921 — Юрий Никулин (ум. 1997), российский актер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

© Sputnik / Egorov
Артист цирка Юрий Никулин, 1974 год

1946 — Стивен Спилберг, американский кинорежиссер.

1957 — Игорь Скляр, советский и российский актёр театра и кино и певец, заслуженный артист РСФСР.
1963 — Брэд Питт, американский актер.

1973 — Илья Авербух, российский фигурист и тренер.

1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица.

Кого не стало 18 декабря: 

1737 — Антонио Страдивари  (р. 1644), итальянский скрипичный мастер.

Скрипка Страдивари
© Sputnik / Евгений Одиноков
Скрипка Страдивари

1890 — Григорий Данилевский (р. 1829), русский писатель.

1971 — Александр Твардовский (р. 1910), советский поэт и общественный деятель.

1980 — Алексей Косыгин (р. 1904), советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (244)

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