Какой сегодня праздник:18 декабря

А вы знали, что 18 декабря в мире отмечают Международный день арабского языка? А также 18 декабря - Международный день мигранта.
Что происходило 18 декабря:
1892 — премьера балета Чайковского «Щелкунчик».
1940 — утверждён "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.
1958 — запущен первый в мире спутник связи.
Кто родился 18 декабря:
1718 — Анна Леопольдовна (ум. 1746), правительница Российской империи (1740—1741) при малолетнем императоре Иване VI.
1863 — Франц Фердинанд (убит в 1914), австрийский эрцгерцог, с 1896 года наследник престола Австро-Венгрии.
1921 — Юрий Никулин (ум. 1997), российский актер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
1946 — Стивен Спилберг, американский кинорежиссер.
1957 — Игорь Скляр, советский и российский актёр театра и кино и певец, заслуженный артист РСФСР.
1963 — Брэд Питт, американский актер.
1973 — Илья Авербух, российский фигурист и тренер.
1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица.
Кого не стало 18 декабря:
1737 — Антонио Страдивари (р. 1644), итальянский скрипичный мастер.
1890 — Григорий Данилевский (р. 1829), русский писатель.
1971 — Александр Твардовский (р. 1910), советский поэт и общественный деятель.
1980 — Алексей Косыгин (р. 1904), советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР.
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