Какой сегодня праздник:18 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 18 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 18 декабря в мире отмечают Международный день арабского языка? А также 18 декабря - Международный день мигранта.

Что происходило 18 декабря:

1892 — премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

1940 — утверждён "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.

1958 — запущен первый в мире спутник связи.

Кто родился 18 декабря:

1718 — Анна Леопольдовна (ум. 1746), правительница Российской империи (1740—1741) при малолетнем императоре Иване VI.

1863 — Франц Фердинанд (убит в 1914), австрийский эрцгерцог, с 1896 года наследник престола Австро-Венгрии.

1921 — Юрий Никулин (ум. 1997), российский актер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

© Sputnik / Egorov Артист цирка Юрий Никулин, 1974 год

1946 — Стивен Спилберг, американский кинорежиссер.

1957 — Игорь Скляр, советский и российский актёр театра и кино и певец, заслуженный артист РСФСР.

1963 — Брэд Питт, американский актер.

1973 — Илья Авербух, российский фигурист и тренер.

1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица.

Кого не стало 18 декабря:

1737 — Антонио Страдивари (р. 1644), итальянский скрипичный мастер.

© Sputnik / Евгений Одиноков Скрипка Страдивари

1890 — Григорий Данилевский (р. 1829), русский писатель.

1971 — Александр Твардовский (р. 1910), советский поэт и общественный деятель.

1980 — Алексей Косыгин (р. 1904), советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР.

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