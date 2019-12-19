Какой сегодня праздник: 19 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 19 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 19 декабря отмечается большой православный праздник - День памяти Николая Чудотворца?

Что происходило 19 декабря:

1965 — Шарль де Голль избран президентом Франции.

1972 — Аполлон-17 возвращается на Землю. Лунная программа свернута.

Кто родился 19 декабря:

1906 — Леонид Ильич Брежнев (ум. 1982), генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель СССР (1964—1982).

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Леонид Ильич Брежнев

1915 — Эдит Пиаф (ум. 1963), французская певица, шансонье.

1963 — Тиль Швайгер, немецкий актер, режиссер и продюсер.

1980 — Джейк Джилленхол, американский актер.

1988 — Алексис Санчес, чилийский футболист.

Кого не стало 19 декабря:

1915 — Алоис Альцгеймер (р. 1864), немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.

1996 - Марчелло Мастроянни (р. 1924), итальянский киноактер.

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