01:25 19 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.25
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

Какой сегодня праздник: 19 декабря

© Sputnik / Михаил Киреев
Справки
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2858/63/28586375.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191219/28586342/kakoy-segodnya-prazdnik-19-dekabrya.html

Что происходило раньше в этот день, кто родился 19 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 19 декабря отмечается большой православный праздник - День памяти Николая Чудотворца? 

Что происходило 19 декабря: 

1965 — Шарль де Голль избран президентом Франции.

1972 — Аполлон-17 возвращается на Землю. Лунная программа свернута.

Кто родился 19 декабря: 

1906 — Леонид Ильич Брежнев (ум. 1982), генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель СССР (1964—1982).

Леонид Ильич Брежнев
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Леонид Ильич Брежнев

1915 — Эдит Пиаф (ум. 1963), французская певица, шансонье.

1963 — Тиль Швайгер, немецкий актер, режиссер и продюсер.

1980 — Джейк Джилленхол, американский актер.

1988 — Алексис Санчес, чилийский футболист.

Кого не стало 19 декабря:  

1915 — Алоис Альцгеймер (р. 1864), немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.

1996 - Марчелло Мастроянни (р. 1924), итальянский киноактер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Теги:
праздник


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
НАТО готовится к масштабному конфликту. Быть ли войне?
Страны НАТО наращивают расходы на оборону, готовясь к масштабному конфликту
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться