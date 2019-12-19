Какой сегодня праздник: 19 декабря

А вы знали, что 19 декабря отмечается большой православный праздник - День памяти Николая Чудотворца?
Что происходило 19 декабря:
1965 — Шарль де Голль избран президентом Франции.
1972 — Аполлон-17 возвращается на Землю. Лунная программа свернута.
Кто родился 19 декабря:
1906 — Леонид Ильич Брежнев (ум. 1982), генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель СССР (1964—1982).
1915 — Эдит Пиаф (ум. 1963), французская певица, шансонье.
1963 — Тиль Швайгер, немецкий актер, режиссер и продюсер.
1980 — Джейк Джилленхол, американский актер.
1988 — Алексис Санчес, чилийский футболист.
Кого не стало 19 декабря:
1915 — Алоис Альцгеймер (р. 1864), немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз.
1996 - Марчелло Мастроянни (р. 1924), итальянский киноактер.
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