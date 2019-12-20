Готовимся к праздникам: как к Новому году похудеть на несколько килограммов

Праздничный стол чреват набором веса - диетолог рассказала о том, как избежать этого неприятного явления.

По многолетней традиции за праздничным столом на Новый год собирается вся семья, родные, близкие, друзья. Хозяева, как водится, стараются удивить гостей, угостить их от все души.

Но переедание чревато лишними килограммами, от которых избавиться будет гораздо труднее. О том, как похудеть в период новогодних праздников, в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала диетолог Анастасия Колпакова.

"Существует безопасная скорость снижения веса - в месяц это 4-5 килограммов. Любая девушка или мужчина, которые задаются целью снизить вес, должны понимать, что быстрого его снижения не происходит" - сказала собеседница.

Чтобы сжечь килограмм жира, нужно потратить девять тысяч калорий. Для этого, по словам Колпаковой, двух недель не хватит.

"Привести себя в форму, немножко подтянуться, сбросить 2-3 килограмма — реально. Но не должно быть ни жесткой диеты, ни голодовки, ни разгрузочных дней, а только правильное питание," - подчеркнула диетолог.