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Какой сегодня праздник: 20 декабря

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Sputnik Молдова
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 20 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня Международный день солидарности людей? 

Что происходило 20 декабря: 

1699 — Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

© Sputnik / Alexander Galperin
Участники первомайской демонстрации в День международной солидарности трудящихся в Санкт-Петербурге

2000 — Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Кто родился 20 декабря: 

1868  — Николай Богданов-Бельский, русский художник-передвижник, академик живописи.

1891  — Мария Скобцова, русская поэтесса, монахиня, святая.

1960 — Ким Ки Дук, корейский кинорежиссер.

1967 — Дмитрий Быков, российский писатель, журналист.

1970 — Тодд Филлипс, американский кинорежиссер, продюсер и сценарист.

Кого не стало 20 декабря: 

 1941 — Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века, переводчик.

1968 — Джон Стейнбек (р. 1902), американский писатель-прозаик.

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Теги:
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