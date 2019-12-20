Какой сегодня праздник: 20 декабря

А вы знали, что сегодня Международный день солидарности людей?
Что происходило 20 декабря:
1699 — Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
2000 — Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
Кто родился 20 декабря:
1868 — Николай Богданов-Бельский, русский художник-передвижник, академик живописи.
1891 — Мария Скобцова, русская поэтесса, монахиня, святая.
1960 — Ким Ки Дук, корейский кинорежиссер.
1967 — Дмитрий Быков, российский писатель, журналист.
1970 — Тодд Филлипс, американский кинорежиссер, продюсер и сценарист.
Кого не стало 20 декабря:
1941 — Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века, переводчик.
1968 — Джон Стейнбек (р. 1902), американский писатель-прозаик.
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