Употребление этого продукта может спасти от инсульта

Мясо морской рыбы, употребляемое хотя бы два раза в неделю, значительно сокращает риск инсультов или инфарктов: к такому выводу пришли американски ученые.

Употребление рыбы хотя бы два раза в неделю заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов. Об заявила группа американских ученых, исследование цитируется РИА Новости.

"Мы знаем о том, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, полезны для здоровья сердца. Новые исследования, которые мы проанализировали, подтверждают это и показывают, что благотворный эффект от рыбы становится еще выше, если она заменяет вредную пищу, в том числе мясо с большим количеством жира", — рассказал Эрик Римм из Гарвардского университета (США).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление большого количества оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Свойства рыбы

Она содержит легкоусвояемый белок и быстро переваривается, гораздо легче, чем мясо. Поэтому она дает меньшую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и не оставляет большого количества отходов.

Она снижает уровень холестерина в крови и противодействует образованию холестериновых бляшек. Ну и, конечно, рыбий жир – главный источник полезных веществ.

Рыба содержит много фосфора, который укрепляет нервную систему и делает человека более активным. Также она богата йодом и фтором. При их недостатке разлаживается работа щитовидки и всей эндокринной системы.

Кроме того, в рыбе содержатся, марганец, цинк, селен, железо, магний, фосфор и витамины A, D, E, F. Все они способствуют активизации обмена веществ и улучшению жизнедеятельности организма.

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Морепродукты, рыбий жир и содержащиеся в нем непредельные жирные кислоты давно считаются особенно полезными для здоровья сердца и сосудов, так как они понижают давление, уменьшают уровень холестерина и смягчают стенки сосудов. Однако врачи советуют избегать мяса крупных видов акул, тунца и других больших рыб, в чьем организме быстро накапливается ртуть. Повышенная концентрация ртути в организме, как показывают наблюдения за здоровьем жителей Финляндии, заметно снижает эффективность работы омега-3 кислот, хотя и не подавляет их полностью.

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