Какой сегодня праздник; 21 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 21 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 21 декабря считается официальным днем рождения Иосифа Сталина?

Что происходило 21 декабря:

1891 — В Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

1898 — Пьер и Мари Кюри открыли радий.

1913 — В нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

1925 — В Москве состоялась премьера фильма "Броненосец "Потёмкин"".

Кто родился 21 декабря:

1879 — Иосиф Сталин (ум. 1953), советский государственный и политический деятель, руководитель СССР с конца 1920-х по 1953 (считается официальным днем рождения).

1896 — Константин Рокоссовский (ум. 1968), советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.1900 — Всеволод Вишневский (ум. 1951), советский писатель.

1925 — Ольга Аросева (ум. 2013), актриса театра и кино.

© Sputnik / Ольга Аросева в фильме "Берегись автомобиля"

1937 — Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, продюсер.

1948 — Сэмюэль Джексон, американский актер.

1963 — Дмитрий Рогозин, российский политик, дипломат.

1967 — Михаил Саакашвили, президент Грузии в 2004—2007 и 2008—2013.

1977 — Эмманюэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).

© Sputnik / Алексей Витвицкий Президент Франции Эммануэль Макрон

1977 — Анфиса Чехова, российская телеведущая.

Кого не стало 21 декабря:

1375 — Джованни Бокаччо (р. 1313), итальянский писатель, автор "Декамерона".

1824 — Джеймс Паркинсон (р. 1755), английский врач.

1940 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд (р. 1896), американский писатель.

1958 — Лион Фейхтвангер (р. 1884), немецкий писатель.

2010 — Валериу Гажиу (р. 1938), советский и молдавский кинорежиссер и сценарист.

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