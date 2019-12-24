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Какой сегодня праздник: 24 декабря

© CC0 / Pixabay / Peggychoucair
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (245)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191224/16335389/kakoj-segodnya-den-chto-proiskhodilo-24-dekabrya.html

Что происходило раньше в этот день, кто родился 24 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что у католиков наступил Рождественский сочельник?  Он считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.

Также 24 декабря является Днем воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году. А жители Приднестровья отмечают сегодня День местной Конституции.

Что происходило 24 декабря: 

1865  —  Бывшими солдатами-южанами после поражения Конфедерации в гражданской войне в США была основана зловещая организация под кодовым названием "Ку-клукс-клан", активно выступавшей и выступающей по сей день против расового равенства.

1806 — Османская империя объявляет войну Российской империи.

Кто родился 24 декабря: 

1860 — Константин Казимир, молдавский естествоиспытатель и педагог, основатель сельскохозяйственной школы в Гринэуць.

1915 — Евгений Руссев, молдавский историк и филолог.

1933 — Анатолий Камерзан, звукооператор.

1934 — Георге Водэ, поэт, сценарист и режиссер.

1990 — Ионел Истрати, исполнитель эстрадной музыки.

1167 —  Иоанн Безземельный, тот самый принц Джон, восстание против которого поднял легендарный разбойник Робин Гуд.

1946 —  Леонид Филатов, российский актер, режиссер и поэт автор знаменитой сатирической поэмы "Сказ про Федота-стрельца".

Кого не стало 24 декабря: 

1889  — Сергей Боткин,  русский врач-терапевт и общественный деятель , в честь которого названы больницы в Москве, Санкт-Петербурге и Орле.

1982 — Луи Арагон,  французский поэт и основоположник сюрреализма.

1950 — Лев Берг, географ и биолог, президент Географического общества СССР между 1940 и 1950 годами, родился в Бендерах в 1876 году.

В Бендерах откроют музей, посвященный знаменитому ученому Бергу>>>

2010 — Семен Шойхет, молдавский архитектор.

2016 — Михаил Курагэу, актер театра и кино.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (245)
Теги:
дата, календарь, события, Республика Молдова


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