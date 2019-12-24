Какой сегодня праздник: 24 декабря

А вы знали, что у католиков наступил Рождественский сочельник? Он считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова.
Также 24 декабря является Днем воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году. А жители Приднестровья отмечают сегодня День местной Конституции.
Что происходило 24 декабря:
1865 — Бывшими солдатами-южанами после поражения Конфедерации в гражданской войне в США была основана зловещая организация под кодовым названием "Ку-клукс-клан", активно выступавшей и выступающей по сей день против расового равенства.
1806 — Османская империя объявляет войну Российской империи.
Кто родился 24 декабря:
1860 — Константин Казимир, молдавский естествоиспытатель и педагог, основатель сельскохозяйственной школы в Гринэуць.
1915 — Евгений Руссев, молдавский историк и филолог.
1933 — Анатолий Камерзан, звукооператор.
1934 — Георге Водэ, поэт, сценарист и режиссер.
1990 — Ионел Истрати, исполнитель эстрадной музыки.
1167 — Иоанн Безземельный, тот самый принц Джон, восстание против которого поднял легендарный разбойник Робин Гуд.
1946 — Леонид Филатов, российский актер, режиссер и поэт автор знаменитой сатирической поэмы "Сказ про Федота-стрельца".
Кого не стало 24 декабря:
1889 — Сергей Боткин, русский врач-терапевт и общественный деятель , в честь которого названы больницы в Москве, Санкт-Петербурге и Орле.
1982 — Луи Арагон, французский поэт и основоположник сюрреализма.
1950 — Лев Берг, географ и биолог, президент Географического общества СССР между 1940 и 1950 годами, родился в Бендерах в 1876 году.
В Бендерах откроют музей, посвященный знаменитому ученому Бергу>>>
2010 — Семен Шойхет, молдавский архитектор.
2016 — Михаил Курагэу, актер театра и кино.
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