Какой сегодня праздник: 25 декабря

А вы знали, что 25 декабря в мире отмечают католической Рождество Христово?
Что произошло 25 декабря:
1979 — Начало ввода советских войск в Афганистан.
1946 — В СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
1991 — Отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР.
Кто родился 25 декабря:
1878 — Луи Шевроле (ум. 1941), американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения.
1899 — Хамфри Богарт (ум. 1957), американский киноактер.
1925 — Карлос Кастанеда (ум. 1998), американский писатель и мистик.
1955 — Евгений Маргулис, советский и российский рок-музыкант, гитарист и певец.
1971 — Dido, британская певица.
1971 — Владислав Галкин (ум. 2010), российский актер.
1976 — Армин ван Бюрен, нидерландский диджей и продюсер в стиле транс и прогрессив транс.
Кого не стало 25 декабря:
1977 — Чарли Чаплин (р. 1889), актер, режиссер, сценарист.
1989 — Казнен Николае Чаушеску, руководитель Румынии с 1965 по 1989 год.
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