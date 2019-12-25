Какой сегодня праздник: 25 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 25 декабря, какие с ним связаны праздники - в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 25 декабря в мире отмечают католической Рождество Христово?

Что произошло 25 декабря:

1979 — Начало ввода советских войск в Афганистан.

1946 — В СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1991 — Отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР.

Кто родился 25 декабря:



1878 — Луи Шевроле (ум. 1941), американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения.

1899 — Хамфри Богарт (ум. 1957), американский киноактер.

1925 — Карлос Кастанеда (ум. 1998), американский писатель и мистик.

1955 — Евгений Маргулис, советский и российский рок-музыкант, гитарист и певец.

1971 — Dido, британская певица.

1971 — Владислав Галкин (ум. 2010), российский актер.

1976 — Армин ван Бюрен, нидерландский диджей и продюсер в стиле транс и прогрессив транс.

Кого не стало 25 декабря:

1977 — Чарли Чаплин (р. 1889), актер, режиссер, сценарист.

1989 — Казнен Николае Чаушеску, руководитель Румынии с 1965 по 1989 год.

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