Какой сегодня праздник: 27 декабря

А вы знали, что 27 декабря родился знаменитый французский актер Жерар Депардье?
Что происходило 27 декабря:
537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.
1945 - Основан Международный валютный фонд.
Кто родился 27 декабря:
1822 — Луи Пастер (ум. 1895), французский химик и биолог.
1832 — Павел Третьяков (ум. 1898), российский предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи.
1901 — Марлен Дитрих (ум. 1992), немецкая и американская актриса и певица.
1934 - Николай Сличенко, актер театра и кино, исполнитель цыганских песен, режиссер театра "Ромэн", народный артист СССР.
1939 — Эммануил Виторган, актер театра и кино, народный артист России.
1948 — Жерар Депардье, французский актер.
1963 — Гаспар Ноэ, французский кинорежиссер и сценарист.
1971 — Сергей Бодров (погиб в 2002), российский актер, режиссер, сценарист.
Кого не стало 27 декабря:
1923 — Александр Гюстав Эйфель (р. 1832), французский инженер-строитель.
1938 — Осип Мандельштам (р. 1891), русский писатель, переводчик и литературный критик.
2007 - погибла Беназир Бхутто (р. 1953), премьер-министр Пакистана.
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