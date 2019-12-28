Какой сегодня праздник: 28 декабря

Знаете ли вы, что 28 декабря - Международный день кино?
Что происходило 28 декабря:
1895 - День рождения кинематографа – состоялся первый публичный киносеанс.
Кто родился 28 декабря:
1888 — Фридрих Вильгельм Мурнау (ум. 1931), немецкий кинорежиссер эпохи немого кино.
1897 — Иван Конев (ум. 1973), советский полководец, Маршал Советского Союза.
1903 - Михаил Калатозов (ум. 1973), советский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.
1922 — Стэн Ли, американский создатель комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel (ум. 2018).
1954 — Дензел Вашингтон, американский актер и кинорежиссер.
1957 — Дмитрий Брагиш, молдавский политик, премьер-министр Молдовы (1999—2001).
1989 — Салвадор Собрал, португальский певец, победитель "Евровидения-2017".
Кого не стало 28 декабря:
1734 — Роб Рой (р. 1671), разбойник, прозванный шотландским Робин Гудом.
1925 — Сергей Есенин (р. 1895), русский советский поэт.
1945 — Теодор Драйзер (р. 1871), американский писатель.
1997 — Корнелиу Баба (р. 1906), румынский живописец и график, иллюстратор книг.
2013 — Илья Цымбаларь (р. 1969), советский, украинский и российский футболист.
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