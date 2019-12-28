Водолазкин о концепции времени, религии и физиологизмах в литературе

В новом эпизоде подкаста "Как вы это делаете?!" — писатель, литературовед и ученый Евгений Водолазкин. Есть ли прототипы у его героев? Что в романах — автобиографическое? Может ли литература быть мягкой силой для решения политических и идеологических задач? Что Архиепископ Кентерберийский сказал о "Лавре"? Как по вопросам переводчика можно судить о качестве перевода, и о чем будет его новая книга?
Отвечает доктор филологических наук, писатель и двукратный обладатель премии "Большая книга" Евгений Водолазкин.
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