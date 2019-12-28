Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьёзно?!

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С какого возраста можно начать путешествовать с грудничком? Как проходит адаптация ребёнка к новому месту и какие "неожиданные" мелочи могут разрушить планы родителей? О чём паре стоит договориться заранее?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поехать с ребёнком в отпуск и отдохнуть.
Об этом Настя и Лина спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей. Она делится своим "отпускным" опытом, и, с точки зрения психологии, объясняет, как сделать семейный отдых комфортным (насколько это возможно).
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