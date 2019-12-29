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Празднование Нового года.

Какое средство от похмелья лучше всего поможет после Новогодней ночи

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Тема:
Утро с нами! (457)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20191229/24311274/pohmelie-novyi-god-2020.html

Профессиональный повар рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как гражданам, "переборщившим" с алкоголем при встрече Нового года, вернуться в естественное, работоспособное состояние.

 Встреча Нового года давно стала поистине народной традицией, возможностью встретиться с самыми близкими и родными людьми, разделить веселье с теми, кого давно не видел. Особенно это актуально для сотен молдавских семей, члены которых волею судьбы находятся далеко друг от друга. А зимние праздники дают тысячам наших сограждан возможность вновь почувствовать себя одной семьей, порадоваться успехам каждого, взгрустнуть о тех, кто уже никогда не сядет за теплый семейный стол.

Соления
© Sputnik / Виталий Аньков
Соления

Однако многие на радостях преувеличивают свои возможности за праздничным столом. Мы же решили выяснить: есть ли у молдавского народа стратегическое оружие, панацея от похмелья и последствий вчерашних возлияний? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал повар Раду Хатману.

"Ошибочно полагать, что такое замечательное блюдо национальной кухни, как зама, в состоянии избавить человека от физических страданий на второй день после пьяного веселья. Зама лишь дает тем, кто вчера участвовал в обильных алкогольных возлияниях, возможность поесть, так как сухомятка в горло вчерашнему весельчаку попросту не лезет", — пояснил повар.

По его словам, именно капустный рассол является настоящей панацеей молдавского и румынского народов от похмелья. Повар утверждает, что эта спасительная жидкость от малосольной квашеной капусты, как никогда удачно способна восстанавливать водно-солевой баланс в организме, реабилитировать исстрадавшееся к утру тело, частично избавить от головной боли и повышенных рвотных рефлексов.

"Самое лучшее средство — это не помидорный, и не огуречный, а капустный рассол. В некоторых селах нашей республики и соседней Румынии на второй день после праздника даже на улицах продают капустный рассол нерадивым хозяевам, которые не удосужились сами заквасить капусту. Так что в сельской местности капустный рассол служит не только в качестве эффективной терапевтической меры, но и служит своеобразной жидкой валютой на второй день после праздника", - заключил Хатману.

 

Тема:
Утро с нами! (457)


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