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Альбер Камю

Топ-10 ярких цитат Альбера Камю в годовщину гибели классика

© Public Domain / Ehnemark, Jan
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Камю было всего 46 лет, когда он ушел из жизни, но то, что вышло из-под его пера, вошло в золотое наследие мировой культуры.

Четвертого января 1960 трагически погиб Альбер Камю, французский прозаик, философ, эссеист, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Пресс-конференция президента Торгово-промышленной палаты РФ Евгения Примакова
© Sputnik / Sergei Pyatakov
Яркие цитаты Евгения Примакова

Камю погиб мгновенно в результате автокатастрофы, произошедшей в Провансе — автомобиль, на котором он ехал в Париж, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Предлагаем несколько высказываний, принадлежащих этому классику французской литературы.

  • Осознание того, что мы умрем, превращает нашу жизнь в шутку.
  • Физическая ревность есть в большей мере осуждение самого себя. Зная, о чем способен помыслить ты сам, ты решаешь, что и она помышляет о том же.
  • Дочь горшечника Дибутада увидела на стене тень своего возлюбленного и обвела его профиль кинжалом. Благодаря этому рисунку ее отец изобрел стиль росписи, украшающей греческие вазы. В основе всех вещей лежит любовь.
  • После определенного возраста каждый человек отвечает за свое лицо.
  • Я не хочу быть гением, мне хватает тех проблем, с которыми я сталкиваюсь, пытаясь быть просто человеком.
  • В жизни должна быть любовь — одна великая любовь за всю жизнь, это оправдывает беспричинные приступы отчаяния, которым мы подвержены.
  • Великий вопрос жизни — как жить среди людей.
  • Воля — то же одиночество.
  • Гений — это ум, знающий свои пределы.
  • Если людям, снедаемым глубокой тоской, улыбается счастье, они не умеют скрыть этого: они набрасываются на счастье, словно хотят сжать его в объятиях и задушить из ревности.

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Теги:
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