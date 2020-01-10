Какой сегодня праздник: 10 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 10 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 января родился митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петру Мовилэ? Он известен тем, что в XVII веке добился независимости православной церкви.

Что происходило 10 января:

1863 — В Лондоне открылась первая в мире линия метро.

1878 — Одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над турецкой армией.

1920 — Создана Лига Наций — первая международная политическая организация.

Кто родился 10 января:

1597 — Петр Могила или Петру Мовилэ (ум. 1647), митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви.

1883 — Алексей Николаевич Толстой (ум. 1945), русский и советский писатель.

1934 — Леонид Кравчук, первый президент Украины (1991—1994).

1945 — Валентина Теличкина, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

1981 — Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер.

В 2012 году Бадоев снял клип для молдавского исполнителя Дана Балана на песню "Люби", в 2013-м - на трек "Lendo Calendo", в 2015-м - на песни "Funny Love" и "Плачь", а в 2017-м - на композицию "Hold On Love".

Кого не стало 10 января:

1862 — Сэмюэл Кольт (р. 1814), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.

1971 — Габриель "Коко" Шанель (р. 1883), французский кутюрье, законодательница моды.

2016 — Дэвид Боуи (р. 1947), британский певец.

2018 — Михаил Державин (р. 1936), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

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