Какой сегодня праздник: 11 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 10 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 11 января - Международный день "спасибо" (International Thank You Day)?

Что происходило 11 января:

1909 — В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.

1940 — В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

Кто родился 11 января:

1945 — Георгий Тараторкин (ум. 2017), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1957 — Брайан Робсон, английский футболист и футбольный тренер.

1972 — Константин Хабенский, российский актер, народный артист России.

1972 — Андрей Малахов, российский телеведущий, шоумен.

1981 — Том Мейган, британский музыкант, фронтмен рок-группы "Kasabian".

1983 — Кайса Мякяряйнен, финская биатлонистка, чемпионка мира.

Кого не стало 11 января:

2010 — Георгий Гаранян (р. 1934), саксофонист, джазмен, руководитель музыкальных ансамблей, народный артист России.

2014 — Ариэль Шарон (р. 1928), израильский военный, политический и государственный деятель, премьер-министр Израиля (2001—2006).

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