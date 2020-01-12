Какой сегодня праздник: 12 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 12 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 12 января родился советский и латвийский композитор Раймонд Паулс?

Что происходило 12 января:

1483 — Состоялась свадьба Елены Волошанки, дочери Штефана Великого с Иваном - сыном и наследником московского князя Ивана Третьего.

1943 — Начало операции "Искра", в результате которой была прорвана блокада Ленинграда.

1945 - Началась Висло-Одерская операция 1945 года - полномасштабное наступление Советского Союза в Восточной Европе против нацистской Германии.

Кто родился 12 января:

1628 — Шарль Перро (ум. 1703), французский поэт и писатель-сказочник.

1876 - Джек Лондон (ум. 1916), американский писатель.

1907 — Сергей Королев (ум. 1966), советский ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики.

1936 — Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, дирижер, пианист, народный артист СССР, в 1988—1993 годах - министр культуры Латвии.

1949 — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.

1956 — Николай Носков, российский певец и композитор.

1967 — Рената Литвинова, актриса, режиссер, сценарист, заслуженная артистка России.

Кого не стало 12 января:

1976 — Агата Кристи (р. 1890), английская писательница, автор детективов.

2008 — Геннадий Бачинский (р. 1971), российский теле- и радиоведущий.

2015 — Елена Образцова (р. 1939), русская оперная певица, народная артистка СССР.

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