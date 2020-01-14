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Последние минуты старого года провожают, вспоминая хорошие моменты

Какой завтра праздник: 14 января

© Sputnik / Алексей Даничев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (246)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/reference/20200114/24073214/kakoj-segodnja-prazdnik-14-janvarja.html

Что происходило раньше в этот день, кто родился 14 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 14 января во многих странах отмечают Старый Новый год, то есть по юлианскому календарю. Традиционно отмечается в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января).

А еще сегодня - День памяти святителя Василия Великого.

Кто родился 14 января:

83 до н. э. — Марк Антоний (ум. 30 до н. э.), римский политик и военачальник.

1883 — Нина Риччи (ум. 1970), французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.

1911 — Анатолий Рыбаков (ум. 1998), русский советский писатель.

1948 — Валерий Харламов (погиб в 1981), советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира.

Валерий Харламов
© Sputnik / Сомов Юрий
Валерий Харламов

1963 — Анна Самохина (ум. 2010), советская и российская актриса театра и кино.

Кого не стало 14 января:

1742 — Эдмонд Галлей (р. 1656), английский астроном.

1867 — Жан Огюст Доминик Энгр (р. 1780), французский художник.

1898 — Льюис Кэрролл (р. 1832), английский писатель и математик.

1957 — Хамфри Богарт (р. 1899), американский киноактер.

2016 — Алан Рикман (р. 1946), британский актер театра и кино, актер озвучивания, режиссер.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (246)
Теги:
Валерий Харламов, святой Василий, Старый Новый год, Алан Рикман, праздник


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