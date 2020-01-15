Какой сегодня праздник: 15 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 15 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 15 января родился классик румынской литературы, поэт Михай Эминеску?

Что происходило 15 января:

2001 — День рождения Википедии.

Кто родился 15 января:

1622 — Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен; ум. 1673), французский драматург, актер, театральный деятель.

1795 — Александр Грибоедов (убит в 1829), русский дипломат и писатель.

© Sputnik / Валерий Шустов Памятник А.С. Грибоедову

1850 — Михай Эминеску (ум. 1889), румынский поэт-романтик.

1891 — Осип Мандельштам (ум. 1938), русский писатель, литературовед.

1913 — Александр Маринеско (ум. 1963), командир Краснознаменной подводной лодки С-13, капитан 3 ранга, Герой Советского Союза.

1929 — Мартин Лютер Кинг (убит в 1968), американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев.

1945 — Максим Дунаевский, композитор, народный артист России.

1981 — Pitbull, американо-кубинский рэпер.

Кого не стало 15 января:

2018 — Долорес О’Риордан (р. 1971), ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries.

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