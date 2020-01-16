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Блошиный рынок на территории Музея Москвы

Какой завтра праздник: 16 января

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 16 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 16 января - Всемирный день "The Beatles"?

Что происходило 16 января:

1957 - В Ливерпуле открылся клуб "Пещера", где начинали свою дорогу к славе "The Beatles".

1963 - Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.

Кто родился 16 января:

1867 - Викентий Вересаев (ум. 1945), русский прозаик, публицист, литературовед, поэт-переводчик.

1882 — Аристарх Лентулов (ум. 1943), русский советский живописец, театральный художник, представитель русского авангарда.

1908 — Павел Нилин (ум. 1981), русский советский писатель, драматург, сценарист.

1934 — Василий Лановой, актер театра и кино, народный артист СССР.

1974 — Кейт Мосс, британская фотомодель.

Кого не стало 16 января:

1891 — Лео Делиб (р. 1836), французский композитор.

1954 — Михаил Пришвин (р. 1873), русский писатель.

1967 — Юрий Герман (р. 1910), русский писатель.

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