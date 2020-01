Этот день в истории 16 января: от Штефана Великого до The Beatles

События

16 января в 1471 году по приказу господаря Молдовы Штефана Великого были казнены бояре: Исайя ворник, Негрилэ чашник и Алекса стольник, которые готовили заговор против самого государя.

В России в 1547 году в этот день произошло венчание Ивана Грозного на царство. До воцарения на царский престол Ивана IV Грозного, московские князья не именовали себя царями.

В 1928 году Совет народных комиссаров Молдавской АССР принял решение о строительстве школ в республике в 1927/1928 годах.

В 1992 году Молдова и Венгрия подписали протокол об установлении дипломатических отношений.

В 1957 году, 16 января, на сцену клуба The Cavern в Ливерпуле впервые вышли участники группы The Beatles — Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к коллективу присоединился Ринго Старр. Всемирный день The Beatles провозглашен по решению ЮНЕСКО.

В 1964 году,16 января, песня легендарной четверки "I Want To Hold Your Hand" заняла первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Родились

1929 г. — Ион Подоляну, прозаик, драматург, публицист;

1934 г. — Василий Лановой — актер, народный артист СССР(1985);

1941 г. — Ришар Боринжер — французский актер, певец ("Расплата", "Следователь", "Танго");

1947 г. — Юрий Голубицкий, сценарист, редактор;

1951 г. — Ефим Бивол, молдавский поэт юморист, публицист;

1948 г. — Джон Карпентер — американский кинорежиссер, сценарист, композитор и продюсер;

1959 г. — Английская Певица Шаде (Хелен Фолашадей АДУ).