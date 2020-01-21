Какой сегодня праздник: 21 января

А вы знали, что 21 января во всем мире отмечается один из самых прекрасных праздников - Международный день объятий?
Какие еще события, праздники случались раньше в этот день, читайте в нашей подборке фактов.
Что происходило 21 января:
1701 — Петр I издал указ о создании "Школы пушкарского приказа", в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.
1775 — В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.
1790 — Французский доктор Гильотен предложил новое орудие казни — гильотину.
1921 — Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин в газете "Правда" впервые употребил фразу "Руководящая роль партии". К этому времени газета была главным рупором партии большевиков и ее ежедневным центральным печатным органом.
1954 — На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус". через восемь месяцев она была принята на вооружение ВМС США.
1976 — В СССР поступили в продажу первые западные газеты ("Файненшл Таймс" и "Нью-Йорк Таймс").
1966 — Джордж Харрисон женился на модели Патти Бойд. Свидетелем был Пол Маккартни. В мае 1979 года Джордж был уже почетным гостем на свадьбе своей бывшей жены и лучшего друга Эрика Клэптона.
1930 — Покинул компанию "Уолт Дисней" один из создателей образа Микки Мауса Юб Айверкс.
Кто родился 21 января:
1883 — Михаил Гненин, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения.
1921 — Арно Бабаджанян, — армянский композитор, автор песен ("Лучший город земли", "Не спеши").
1960 год — Дмитрий Харатьян, актер. Кумир молодежи на рубеже 80-90-х. Дебютировал в фильме "Розыгрыш" (1976 г).
1925 год — Бенни (Алфред Готорн) Хилл, английский комический актер>>>>.
Кого не стало 21 января:
1870 — Александр Герцен, писатель и революционер. Начал свою революционную деятельность под влиянием великих социалистов-утопистов. Герцен был последователем эпохи Просвещения и декабристского движения. Публицистические, критические работы, романы публициста пронизаны глубокими философскими размышлениями, идеями борьбы, свободы и т.д. Среди известных сочинений Герцена — "Дилетантизм в науке", "Былое и думы", "Кто виноват?" и др.
1924 — Владимир Ильич Ленин, революционер, один из организаторов и руководителей Октябрьской социалистической революции 1917 года, основатель большевистской коммунистической партии, Советского государства.