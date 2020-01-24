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Эскимо, иллюстративное фото

Какой сегодня праздник: 24 января

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (246)
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Sputnik Молдова
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 24 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

 А вы знали, что 24 января 1918 года, Сфатул Цэрий провозгласил независимость Молдавской Демократической Республики? А еще 24 января отмечают международный день эскимо. 

Что происходило 24 января: 

1606 — Официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид.

1848 — Началась Калифорнийская "золотая лихорадка".

1931 — Основан цыганский театр "Ромэн".

1935 — В продаже появилось первое баночное пиво.

1976  —  Газета "Красная Звезда" назвала Маргарет Тэтчер "железной дамой", что англичане перевели как "железная леди", закрепив за ней это прозвище.

1984 — Выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Компьютер Apple Macintosh Classic

Родились в этот день:

1712 — Фридрих II Великий король Пруссии (1740-1786).

1732 — Пьер Бомарше французский драматург и публицист.

1848 — Василий Суриков русский исторический живописец и жанрист.

1910  — Андрей Тутышкин, кинорежиссер, актер. Родился в Кишинёве, в семье врача, профессора Петра Петровича Тутышкина. Зрителям наш земляк известен по фильмам "Волга-Волга", "Девушка с характером", "Карнавальная ночь". Тутышкин режиссёр-постановщик популярного кинофильма "Свадьба в Малиновке. По сюжету, история разворачивалась рядом с Бессарабией…

1901 — Михаил Ромм советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

1942 — Валерий Ободзинский советский эстрадный певец, тенор. Он родился в Одессе, которая на тот момент была оккупирована немецкими и румынскими войсками. Родители воевали на фронте, а его воспитанием занималась бабушка. После школы Ободзинский сменил несколько профессий, был кочегаром, мебельщиком, слесарем. В 1959 году его прямо с улицы взяли на эпизодическую роль музыканта в фильме "Черноморочка". В 70-е годы Ободзинский был довольно популярен. Его хиты "Эти глаза напротив", "Вечная весна", "Восточная песня" и другие знала, наверное, вся страна.

1953 — Юрий Башмет советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР. Он впервые в мире сделал альт солирующим музыкальным инструментом в оркестре. Музыкант любит вспомнить о рок-н-ролльной молодости (он даже играл вместе с группировкой "Ленинград" Сергея Шнуровп). Тем не менее Башмет окончил Московскую консерваторию. С 1978 года преподает там. С 1980 года проводит мастер-классы в разных странах мира. (Япония, Европа, Америка и Гонконг; преподает на летних курсах в Академии Киджи (Сиена, Италия) и в городе Тур (Франция). В 1986 году создал камерный оркестр "Солисты Москвы", в 1992-м году — новый оркестр, участниками которого становятся самые талантливые молодые музыканты России, выпускники и аспиранты Московской консерватории…

1961 — Настасья Кински немецкая и американская актриса.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (246)
Теги:
эскимо, календарь, события, дата, праздник, мир


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