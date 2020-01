Какой сегодня праздник: 25 января

А вы знали, что 25 января, в России и Белоруссии отметят День студента, он же День св. Татьяны. Этот праздник, как день студента, отмечают также на Украине, в Казахстане и Молдове.

Также 25 января — это День Роберта Бернса в Великобритании, особенно значимый в Шотландии. Именно в этот день в 1759 году родился известный шотландский поэт. Кстати, британский монетный двор печатает изображение памятника Бернсу на банкноте в пять фунтов стерлингов.

Именины в этот день, по православным святцам, празднуют Илья, Пётр и Татьяна.

В этот день в Молдове и в мире:

1465 год — Штефан Великий отвоевывает крепость Килия после двух дней осады.

1475 год — Штефан Великий послал европейским государям письмо, которым уведомлял о победе над турками при Васлуе (10 января).

1673 год — Николае Милеску-Спэтару пишет сочинение на славянском языке "Книга пророчеств".

1908 год — Выходит журнал "Luminătorul", издание Кишиневской епархии.

1919 год — в Нью-Йорке открыли отель "Пенсильвания" на 2200 номеров, который стал самым большим в мире.

1949 год — в США впервые вручили телевизионную премию "Эмми".

1989 год — Президиум Верховного Совета МССР принял решение о подготовке проектов законов о функционировании языков в республике.

2004 год — на поверхность Марса совершил посадку второй марсоход.

2005 год — Запускается Национальная программа "Молдавское село".

Кто из знаменитостей родился в этот день:

Владимир Высоцкий — легендарный советский поэт, актер и автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений, лауреат Государственной премии СССР, актер Театра драмы и комедии на Таганке в Москве.

Сергей Минаев — российский бизнесмен, публицист, телеведущий, радиоведущий, автор серии романов "ДухLess".

Алиша Киз — американская певица, пианистка, поэтесса и композитор ("If I Ain't Got You", "Girl on Fire").

Григорий Львовский, молдавский композитор и хоровой дирижер.

Николай Башкатов, молдавский оперный певец.

Маргарита Белых, молдавский музыковед.

Еуджен Георгицэ, молдавский писатель и публицист.

Николае Ботгрос, молдавский скрипач и дирижер.