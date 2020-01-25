Какой сегодня праздник: 25 января

А вы знали, что 25 января, в России и Белоруссии отметят День студента, он же День св. Татьяны. Этот праздник, как день студента, отмечают также на Украине, в Казахстане и Молдове.
Также 25 января — это День Роберта Бернса в Великобритании, особенно значимый в Шотландии. Именно в этот день в 1759 году родился известный шотландский поэт. Кстати, британский монетный двор печатает изображение памятника Бернсу на банкноте в пять фунтов стерлингов.
Именины в этот день, по православным святцам, празднуют Илья, Пётр и Татьяна.
В этот день в Молдове и в мире:
1465 год — Штефан Великий отвоевывает крепость Килия после двух дней осады.
1475 год — Штефан Великий послал европейским государям письмо, которым уведомлял о победе над турками при Васлуе (10 января).
1673 год — Николае Милеску-Спэтару пишет сочинение на славянском языке "Книга пророчеств".
1908 год — Выходит журнал "Luminătorul", издание Кишиневской епархии.
1919 год — в Нью-Йорке открыли отель "Пенсильвания" на 2200 номеров, который стал самым большим в мире.
1949 год — в США впервые вручили телевизионную премию "Эмми".
1989 год — Президиум Верховного Совета МССР принял решение о подготовке проектов законов о функционировании языков в республике.
2004 год — на поверхность Марса совершил посадку второй марсоход.
2005 год — Запускается Национальная программа "Молдавское село".
Кто из знаменитостей родился в этот день:
Владимир Высоцкий — легендарный советский поэт, актер и автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений, лауреат Государственной премии СССР, актер Театра драмы и комедии на Таганке в Москве.
Сергей Минаев — российский бизнесмен, публицист, телеведущий, радиоведущий, автор серии романов "ДухLess".
Алиша Киз — американская певица, пианистка, поэтесса и композитор ("If I Ain't Got You", "Girl on Fire").
Григорий Львовский, молдавский композитор и хоровой дирижер.
Николай Башкатов, молдавский оперный певец.
Маргарита Белых, молдавский музыковед.
Еуджен Георгицэ, молдавский писатель и публицист.
Николае Ботгрос, молдавский скрипач и дирижер.