Какой сегодня праздник: 26 января

А вы знали, что 26 января - Международный день таможенника?
Что происходило 26 января:
1500 - Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.
1924 - Петроград переименован в Ленинград.
Кто родился 26 января:
1763 — Жан-Батист-Жюль Бернадот (ум. 1844), маршал Франции, впоследствии король Швеции и Норвегии (с 1818) по имени Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов.
1918 - Николае Чаушеску (расстрелян в 1989), румынский государственный и политический деятель, президент Румынии.
1921 - Юрий Озеров (ум. 2001), кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.
1925 — Пол Ньюман (ум. 2008), американский актер, режиссер, продюсер.
1960 — Леонид Парфенов, российский журналист, телеведущий, режиссер.
1963 - Жозе Моуриньо, португальский футболист и футбольный тренер.
1976 — Анна Большова, российская актриса театра и кино.
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