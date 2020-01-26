Какой сегодня праздник: 26 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 26 января, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 26 января - Международный день таможенника?

Что происходило 26 января:

1500 - Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.

1924 - Петроград переименован в Ленинград.

Кто родился 26 января:

1763 — Жан-Батист-Жюль Бернадот (ум. 1844), маршал Франции, впоследствии король Швеции и Норвегии (с 1818) по имени Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов.

1918 - Николае Чаушеску (расстрелян в 1989), румынский государственный и политический деятель, президент Румынии.

1921 - Юрий Озеров (ум. 2001), кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.

1925 — Пол Ньюман (ум. 2008), американский актер, режиссер, продюсер.

1960 — Леонид Парфенов, российский журналист, телеведущий, режиссер.

1963 - Жозе Моуриньо, португальский футболист и футбольный тренер.

1976 — Анна Большова, российская актриса театра и кино.

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