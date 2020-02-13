Какой сегодня праздник 14 февраля

День всех влюбленных, Анна Герман и Григоре Виеру. О ком и о чем еще мы вспоминаем 14 февраля, читайте в подборке фактов от Sputnik Молдова.

Для большинства людей в Молдове и других странах самым популярным светским праздником 14 февраля является День всех влюбленных.

Корни предания о св. Валентине, благодаря которому появился этот праздник, восходят к первым векам христианства. По одной из легенд, римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокому мужчине без жены и семьи лучше будет сражаться на поле битвы. Поэтому кесарь запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. Святой Валентин был обычным полевым врачом и священником. Он сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех под покровом ночи освящал браки. Вскоре деятельность Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с дочерью надзирателя — Юлией. Священник перед смертью написал девушке признание в любви, первую валентинку, и подписал ее "Твой Валентин". Его казнили 14 февраля 269 года.

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Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но его слуги были обречены. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

В этот день в Молдове и в мире:

1744 — В Санкт-Петербург прибыла принцесса Ангальт-Цербстская София Августа Фредерика, будущая императрица Екатерина Вторая.

1804 — Началось первое национально-освободительное сербское восстание под руководством Георгия Петровича Карагеоргия против османского владычества >>>

1846 — Молдавский писатель Алеку Руссо дебютировал в прессе со статьей "Критика критики".

1929 — Бойня в День святого Валентина. Расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Багса Морана, в результате которой было застрелено семь человек. Произошла в Чикаго, во время действия "сухого закона" в США.

1967 — Центральный комитет Компартии Молдавии и Совет министров МССР приняли решение о публикации Молдавской Советской энциклопедии.

1987 — На месяц первую строчку американского хит-парада оккупировала группа Bon Jovi с песней Livin' on a Prayer.

1998 — Состоялась свадьба кинозвезды Шэрон Стоун и редактора газеты San Francisco Examiner Фила Бронтшейна

2003 — В возрасте 6,5 года умирает клонированная овца Долли.

2005 — создан сервис YouTube.

Родились:

1813 — Александр Даргомыжский (ум. 1869), российский композитор.

1902 — Ион Кэлугэру, публицист, драматург и писатель, родился в Дорохой (ум. 1956 г.).

1910 — Василе Коробан, молдавский литературный критик (ум. 1984 г.).

1925 — Павел Дмитриев, молдавский историк (ум. 1996 г.).

1928 — Сергей Капица (ум. 2012), советский и российский учёный, телеведущий.

1930 — Анатолий Друмя, действительный член Академии Наук Молдовы, специальность Земные науки.

1931 (7438) — Октавиан Котеску, актёр театра и кино, родился в Дорохой (ум. 1985 г.).

1934 — Aксентий Блановский, молдавский поэт и публицист.

1935 — Григорий Виеру, молдавский поэт.

1936 — Анна Герман (ум. 1982), польская певица.

1949 — Николай Ерёменко-младший (ум. 2001), советский и российский актёр театра и кино.

1974 — Гарик Мартиросян, российский шоумен, юморист, участник шоу "Камеди клаб".

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