Какой сегодня праздник :15 февраля

15 февраля — 46-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 320 дней.
В XX и XXI веках соответствует 2 февраля юлианского календаря.
Что произошло 15 февраля в мире
1045 — началось строительство Софийского собора в Новгороде.
1717 — в Санкт-Петербурге напечатано "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению" - первая в России детская "воспитующая" книга.
1895 — в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей, Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных.
1919 — в Советской России в Петрограде открыт Большой драматический театр.
1922 — в Гааге прошло первое заседание Международного суда.
1950 — состоялась премьера мультфильма студии Уолта Диснея "Золушка".
1989 — завершен вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).
2000 — в Краснодаре открывается первый в России фестиваль вина.
2013 — в районе Челябинска упал метеорит.
Праздники 15 февраля
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
- День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси.
Всемирный день детей, больных раком
День детей, больных раком, или Международный день борьбы с раком у детей, ежегодно 15 февраля отмечают многие страны планеты.
Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.
Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.
К сожалению, проблема возрастает с каждым годом. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире примерно у 300 тысяч детей в возрасте до 19 лет диагностируется рак, половина из них умирает.
Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика.
Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии.
Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.
В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком.
Активисты Международного дня детей, больных раком, призывают всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в соответствующие фонды, провести просветительскую работу.
Православные праздники 15 февраля
Православные верующие 15 февраля отмечают:
Сретение Господне и Всемирный день православной молодежи.
- память священномученика Василия (Залесского), протоиерея;
- память преподобного Шио (Симеона) Мгвимского (переходящее празднование в 2018 году).