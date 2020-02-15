Какой сегодня праздник :15 февраля

В этот день в православии один из двунадесятых праздников - Сретение Господне; открыто Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных; состоялась премьера мультфильма студии Уолта Диснея "Золушка", и во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком

15 февраля — 46-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 320 дней.

В XX и XXI веках соответствует 2 февраля юлианского календаря.

Что произошло 15 февраля в мире

1045 — началось строительство Софийского собора в Новгороде.

1717 — в Санкт-Петербурге напечатано "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению" - первая в России детская "воспитующая" книга.

1895 — в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей, Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных.

1919 — в Советской России в Петрограде открыт Большой драматический театр.

1922 — в Гааге прошло первое заседание Международного суда.

1950 — состоялась премьера мультфильма студии Уолта Диснея "Золушка".

1989 — завершен вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).

2000 — в Краснодаре открывается первый в России фестиваль вина.

2013 — в районе Челябинска упал метеорит.

Праздники 15 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси.

Всемирный день детей, больных раком

День детей, больных раком, или Международный день борьбы с раком у детей, ежегодно 15 февраля отмечают многие страны планеты.

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.

Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

К сожалению, проблема возрастает с каждым годом. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире примерно у 300 тысяч детей в возрасте до 19 лет диагностируется рак, половина из них умирает.

Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика.

Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии.

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.

В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком.

Активисты Международного дня детей, больных раком, призывают всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в соответствующие фонды, провести просветительскую работу.

Православные праздники 15 февраля

Православные верующие 15 февраля отмечают:

Сретение Господне и Всемирный день православной молодежи.