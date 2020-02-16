Какой сегодня праздник: 16 февраля, события из календаря

16 февраля 1568 года испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов, а в 1923 году экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона.

16 февраля — 47-й день года в григорианском календаре. До конца 2020 года остается 319 дней. В XX и XXI веках соответствует 3 февраля юлианского календаря.

16 февраля родились писатель Николай Лесков, естествоиспытатель Эрнст Геккель, экс-лидер КНДР Ким Чен Ир, Махершала Али, американский актер, двукратный лауреат премии "Оскар", Элизабет Олсен, американская киноактриса.

День женщин в Исландии

В древности с этого дня начинался пятый месяц зимы, под названием Гоа. В разных местностях по-разному трактовали образ месяца Гоа — то она была супругой, то дочерью, то сестрой предыдущему месяцу, Торри. По одной из легенд она также была сестрой Сугроба, Метели и Пороши, внучкой Снежка и правнучкой Ледника.

Все это обширное семейство уже говорит о Гоа как о суровом месяце. И чтобы умолить ее, домохозяйка вставала спозаранку, приоткрывала дверь и выкрикивала особый куплет. По другой версии, женщины должны были с самого утра отдыхать, поручив всю работу мужскому населению хутора.

К слову сказать, последние дни месяца Гоа назывались "Служка Гоы", и, хотя они предвосхищали наступление долгожданного лета, именно они считались самыми суровыми. Соответственно народной традиции, эти дни посвящались либо старым девам, либо незамужним матерям, что в давние времена считалось грехом.

С XIX века этот праздник начали отмечать как Женский день. Мужчины пытались сделать приятное своим женам, взваливая бремя домашней работы на себя, а также подавая им кофе и завтрак в постель. С появлением на исландском рынке цветов, многокрасочные букеты тоже стали атрибутом праздника. Сейчас также популярно дарить дамам сердца особый торт, рецепт которого каждый год выбирает особая комиссия, что делает стандарт "Торта года" одинаковым во всех кондитерских страны.

Что произошло 16 февраля

1568 — Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

1722 — Петр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.

1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1968 — в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения — 911.

1976 — в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КАМАЗ.

Православный календарь

Попразднство Сретения Господня.

День памяти благоверного князя Романа Угличского.

День памяти равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского.

День памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Народный календарь: Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки

В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, — Анну и Симеона. Симеон Богоприимец — благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исайи, он усомнился в словах "дева во чреве примет и родит сына". И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.

С преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.

Есть и третье название — Починки. Оно родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — ездовой и пахотной. В этот день говорили: "Семен и Анна сбрую починяют"; "Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю". Знаменитая поговорка "Готовь сани летом, а телегу — зимой" также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой.

Для этого праздника варили особое кушанье — саламату. Так называлась распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. По этому поводу говорили: "Приехала саламата на двор — расчинай починки".

Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями — лето будет дождливым.

Кто празднует именины 16 февраля

Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.